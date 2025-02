Kings League: Pique fordert Kroos und Co. heraus

Die Kings League von Gerard Pique will nun auch den deutschen Markt erobern - und damit in Konkurrenz zur Icon League von Toni Kroos treten.

„Wir werden eine Liga in Deutschland einführen und ein neues Produkt für den deutschen Markt haben“, sagte Djamel Agaoua, Geschäftsführer der Kings League, im SID-Interview am Rande der SPOBIS Conference in Hamburg: „Unser Ehrgeiz ist groß, denn Deutschland ist der größte Fußballmarkt in Europa.“