Löw fordert: „Deutschland First“

Joachim Löw zeigt sich von einer ungewohnt politischen Seite. Der Weltmeistertrainer von 2014 fordert, dass Deutschland seine eigenen Probleme stärker in den Fokus rückt.

In der Sky -Sendung „Meine Geschichte“ macht der ehemalige Bundestrainer deutlich, dass ihm vor allem die soziale Absicherung älterer Generationen am Herzen liegt.

„Der Gedanke, so ein bisschen ‚Deutschland First‘. Das finde ich wichtig“, betonte Löw. Der Spruch erinnert an den Slogan „America First“ von Donald Trump - was Löw allerdings damit meinte, erklärte er im Detail.