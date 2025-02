Pokalsensation in den Niederlanden! Ein Deutscher mittendrin

Auch dank ihm schafften die Go Ahead Eagles ein „Mega-Kunstück“, wie De Telegraaf titelte. Der 32 Jahre alte Innenverteidiger, der in Deutschland unter anderem in der Jugend von Bayer Leverkusen und anschließend beim MSV Duisburg und SV Sandhausen spielte, brachte den Außenseiter nach 25 Minuten durch einen Kopfball in Führung.