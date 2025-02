Robben und Ribéry feiern Bayern-Comeback

Zu Ehren seines verstorbenen Ehrenpräsidenten richtet der FC Bayern am 17. März den „Beckenbauer Cup“ aus. Mit von der Partie: Bayerns legendäre Flügelzange Arjen Robben und Franck Ribéry.

Zu Ehren seines verstorbenen Ehrenpräsidenten richtet der FC Bayern am 17. März den „Beckenbauer Cup“ aus. Mit von der Partie: Bayerns legendäre Flügelzange Arjen Robben und Franck Ribéry.

Bei dieser Meldung dürfte es vielen Bayern-Fans warm ums Herz werden! Wie der Rekordmeister am Montagmittag verkündete, wird es am 17. März im Münchner SAP Garden zu einer ganz besonderen Rückkehr kommen. An diesem Tag werden Arjen Robben und Franck Ribéry wieder auf dem Platz zu sehen sein.