Sepp Blatter enthüllt kuriose Bayern-Anekdoten

Ex-FIFA-Boss Sepp Blatter erinnert sich in einem Interview an kuriose Anekdoten rund um die früheren Bosse des FC Bayern.

Ex-FIFA-Boss Sepp Blatter erinnert sich in einem Interview an kuriose Anekdoten rund um die früheren Bosse des FC Bayern.

Der FC Bayern München feiert am Donnerstag seinen 125. Geburtstag. In einem Gespräch mit der Münchner Abendzeitung hat sich der langjährige FIFA-Boss Sepp Blatter an seine Lieblings-Anekdoten rund um den Rekordmeister erinnert.