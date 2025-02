TV-Überraschung: Wolff Fuss wechselt Sender!

SPORT1 03.02.2025 • 10:04 Uhr Wolff-Christoph Fuss wechselt seinen Arbeitgeber. Im Free-TV ist die bekannte Stimme in Zukunft bei einem anderen Sender zu hören.

Kommentator Wolff-Christoph Fuss hat die nächste Zukunftsentscheidung getroffen. Nach seiner langfristigen Verlängerung bei Sky, ist nun auch klar, wo der Top-Kommentator in Zukunft im Free-TV zu hören ist.

Dabei kommt es zu einem durchaus überraschenden Wechsel des 48-Jährigen. Fuss verlässt seinen angestammten Sender Sat.1 bei dem er zu einer der bekanntesten Fußball-Stimmen Deutschlands aufstieg und wechselt zu RTL.

Damit ist auch klar, dass er in der kommenden Saison nicht mehr bei Free-TV-Spiele der Bundesliga, der 2. Liga, in der Relegation und im Supercup zu hören ist, dafür aber in Zukunft öfter in Verbindung mit der deutschen Nationalmannschaft.

RTL setzt ab Juli 2025 voll auf Fuss als Stimme für Länderspiel-Übertragungen des Privatsenders. Auch bei Übertragungen der Spiele in der Europa League und Conference League soll er zum Einsatz kommen.

Fuss freut sich auf Zusammenarbeit mit RTL

„Ich freue mich, ab der kommenden Saison Teil der RTL-Fußball-Familie zu sein“, sagt Fuss zu seinem Wechsel: „Die Zusammenarbeit habe ich ja schon im vergangenen Sommer im Rahmen der Europameisterschaft kennen und schätzen gelernt. Mit genau diesem Enthusiasmus werden wir die Spiele der Nationalmannschaft und im Europapokal in die heimischen Wohnzimmer transportieren. Für mich wird das auch eine Rückkehr in den internationalen Vereinsfußball. Es wird herrlich!“

Im vergangenen Sommer war Fuss erstmals bei RTL zu hören gewesen. Bei der EM hatte der Privatsender mit MagentaTV kooperiert, für die der 48-Jährige EM-Spiele kommentierte. Er war bei ausgewählten Spielen gemeinsam mit Lothar Matthäus zu hören gewesen, der RTL-Experte ist.

Jetzt wechselt Fuss fest zum Sender aus Köln. Sehr zur Freude von RTL-Sportchef Frank Robens: „Wolff Fuss ist mit seiner unverkennbaren Art aus Fachkompetenz und Emotionalität seit über 25 Jahren die unverwechselbare Stimme des Fußballs in Deutschland. Nachdem wir ihn bereits bei unserer Heim-EM am RTL-Mikro erleben durften, wird Wolff Fuss künftig die Top-Spiele und Fußball-Highlights im RTL-Programm begleiten. Wir freuen uns sehr, mit Wolff Fuss einen der prägendsten Fußballkommentatoren Deutschlands bei RTL an Bord zu haben.“