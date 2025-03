Torwart-Legende adelt Neuer: "Vorbild für alle Torhüter"

Manuel Neuer wird bald 39, sein Vertrag beim FC Bayern läuft noch bis zum Sommer 2026. Wenn es nach der Torwart-Legende Iker Casillas geht, sollte der Weltmeister von 2014 aber noch nicht ans Aufhören denken. „Ich würde ihm raten, dass er solange spielen soll, wie er es genießt – bis er nicht mehr kann“, sagte Casillas am Rande des „Beckenbauer Cup“ in München .

Duell im WM-Halbfinale 2010

In ihrer Karriere standen sich Neuer und Casillas nur in fünf Duellen gegenüber, darunter das WM-Halbfinale 2010 in Südafrika zwischen Deutschland und Spanien (0:1). Aus der Nationalmannschaft ist Neuer mittlerweile zurückgetreten, bei seinem Vertragsende in München wird er 40 Jahre alt sein.