"Es ist eine Ehre": Neue Rolle für Schweinsteiger

Die von Barca-Legende Gerard Piqué gegründete Kings League startet ab April auch in Deutschland - und Bastian Schweinsteiger ist in entscheidender Funktion dabei!

Wie die Kleinfeldliga am Dienstagabend mitteilte, wird der Weltmeister von 2014 künftig als Liga-Präsident der Kings League agieren. „Fußball entwickelt sich immer weiter und die Kings League bringt frischen Wind in die Sportart“, wird Schweinsteiger in einer Pressemitteilung zitiert. „Es ist eine Ehre, Ligapräsident der deutschen Kings League zu sein. Ich freue mich darauf, dieses spannende und unterhaltsame Format einer der größten Fußballnationen der Welt näher zu bringen.“

Auch Ex-Bayern-Boss Salihamidzic dabei

Neben dem 40-Jährigen werden weitere bekannte Persönlichkeiten bei der Kings League dabei sein. So werden unter anderem Mario Götze und auch der ehemalige Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic ein Team in der Liga anführen. Auch Kiels Stürmer Jann-Fiete Arp ist als Team-Kopf mit dabei.

Der Kick-off der Kings League Germany erfolgt am 12. April in den MMC Studios in Köln. Nach insgesamt acht Matchdays an vier Wochenenden qualifizieren sich zwei der acht Teams für den Kings World Cup Clubs. Bei dem internationalen Turnierformat wird dann um die globale Krone der Kings League gespielt.