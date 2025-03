Europa League: United-Star bricht Rekord nach de Ligts Malheur

Englands Fußball-Rekordmeister Manchester United hat das Viertelfinale der Europa League erreicht. Dank eines Dreierpacks von Bruno Fernandes (16./50./87.), darunter zwei Elfmeter, gewannen die Red Devils das Achtelfinal-Rückspiel im Old Trafford gegen Real Sociedad mit 4:1 (1:1).

Nach dem 1:1 im Hinspiel waren die Gäste durch den spanischen Europameister Mikel Oyarzabal zunächst in Führung gegangen - ebenfalls per Elfmeter (10.). Der ehemalige Münchner hatte den Strafstoß mit einem Foul an Oyarzabal verursacht.