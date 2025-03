"Extrem wichtig": Trapp sieht SGE vor Wochen der Wahrheit

Kapitän Kevin Trapp sieht Eintracht Frankfurt nach den beiden deutlichen Niederlagen in der Fußball-Bundesliga vor wegweisenden Partien. „Es sind zwei Wochen, die jetzt extrem wichtig sind. Das merkt man auch in der Mannschaft“, sagte der Torhüter vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Europa League bei Ajax Amsterdam am Donnerstag ( 21.00 Uhr im LIVETICKER ): „Wir haben eine junge Mannschaft, die hungrig ist, die einschätzen kann, worum es jetzt geht.“

Motivation schöpfen die Hessen aus der Rückkehr in ihren Lieblingswettbewerb. „Man spürt, was es dem Verein und dem Umfeld bedeutet“, sagte Trapp mit Blick auf die Europa League. 2022 hatte Frankfurt den Titel in dem Wettbewerb gewonnen. Das Rückspiel gegen Ajax steht in der kommenden Woche an, davor ist die SGE am Sonntag (15.30 Uhr) in der Liga noch gegen Union Berlin gefordert.