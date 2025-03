Götze will ins Finale: "Das wünscht man sich schon noch mal"

Am Donnerstag will sich Eintracht Frankfurt gegen Ajax Amsterdam (18.45 Uhr) zunächst für das Viertelfinale der Europa League qualifizieren - Mario Götze träumt insgeheim aber schon vom Endspiel in Bilbao. „Man wünscht sich schon noch mal so ein, zwei, drei Finals spielen zu können und sich dann natürlich auch zu krönen“, sagte der Mittelfeldstratege im Interview mit RTL/ntv .

Götze ist überzeugt, mit dem 2:1-Hinspielerfolg in den Niederlanden „eine gute Situation“ geschaffen zu haben. Die Eintracht sei nun „vielleicht leicht favorisiert, aber auch nur, wenn wir da an unsere Leistungsgrenze gehen“.

In der Bundesliga hatte die SGE zuletzt drei Niederlagen in Folge hinnehmen müssen, ein Weiterkommen gegen Ajax wäre daher umso wichtiger. „Die Tendenz ist gerade nicht so positiv, gerade was die Bundesliga betrifft“, gestand Götze ein. Jedoch sei es „einfach auch super schwierig, in mehreren Wettbewerben zu bestehen“.