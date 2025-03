Legenden-Sohn für Malta nominiert

Bjorn Vassallo, Präsident des maltesischen Fußballverbands, hatte in dem Kontext bereits Gespräche mit der Familie Carragher bestätigt: „Wir stehen seit einigen Monaten in Kontakt mit James und seinem Vater Jamie. Er steht der Sache offen gegenüber, aber wir arbeiten noch daran.“

Durchbruch nach Verletzungssorgen

In der laufenden Saison etablierte sich Carragher als vielseitiger Stammspieler in der Abwehr von Wigan Athletic und kam bisher auf 23 Einsätze in der League One, sowohl als Rechtsverteidiger als auch in der Innenverteidigung.