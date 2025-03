Nächster Tiefschlag für den FC Bayern II

Die Bayern-Reserve rutscht in der Regionalliga immer tiefer in die Krise. Das Team kann den Titeltraum wohl begraben.

Der Titel ist wohl futsch! Die Reserve des FC Bayern hat ihr Heimspiel gegen den FC Augsburg II mit 2:4 (1:1) verloren und rutscht damit immer tiefer in eine Krise.

Denn in vier Partien in der Regionalliga Bayern in diesem Jahr gab es vier Niederlagen. Spitzenreiter Schweinfurt hat damit acht Zähler Vorsprung auf Bayern, hat aber ein Spiel weniger bestritten und kann somit auf elf Punkte wegziehen. Vorerst bleibt München zwar Dritter, das Team von Trainer Holger Seitz kann aber noch auf Platz fünf zurückfallen.