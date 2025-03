Öffentliche Trauerfeier für Fitschen

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) richtet in Gedenken an die ehemalige Nationalspielerin Doris Fitschen eine öffentliche Trauerfeier aus. Das teilte der DFB am Freitag mit. Die Trauerfeier findet am 11. April im Stadion am Brentanobad in Frankfurt/Main statt. Fitschen war am 15. März nach langer und schwerer Krebserkrankung im Alter von 56 Jahren verstorben.