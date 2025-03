Ohne "Urlauber" Hummels: Roma siegt im letzten Moment

SID 06.03.2025 • 23:01 Uhr AS Rom gewinnt nach Rückstand gegen Bilbao. Rio-Weltmeister Mats Hummels sitzt wieder einmal nur auf der Bank.

Wieder ohne „Urlauber“ Mats Hummels hat die AS Rom in der Europa League einen Last-Minute-Sieg eingefahren. Der Rio-Weltmeister war lediglich Zuschauer, als der italienische Fußball-Erstligist im Achtelfinal-Hinspiel gegen Athletic Bilbao zu einem 2:1 (0:0)-Erfolg in der Nachspielzeit kam.

Nach dem fünften Pflichtspielsieg in Folge hat die Roma eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in einer Woche in Spanien.

Der Hauptstadtklub geriet durch ein Tor von Inaki Williams in Rückstand (50.), doch der Ex-Leipziger Angelino glich aus (56.). In der Schlussphase spielte die Roma nach einer Gelb-Roten Karte gegen Yerai Alvarez (86.) in Überzahl, Eldor Schomurodow (90.+4) traf noch zum Sieg.

Hummels-Post sorgte für Aufruhr

Hummels hatte mit einem Instagram-Post als Tourist in Rom für Aufregung gesorgt. „Den Oscar für den längsten Urlaub bekommt...“, hatte er dazu geschrieben.

