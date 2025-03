Ribéry: "Sie hätten mir fast das Bein amputiert"

Damals spielte er in der italienischen Serie A für US Salernitana. "Mein Knie schmerzte immer mehr. Ich trainierte nicht mehr zwischen den Spielen, sondern erholte mich, um mich zu schonen. Ich machte zwei Tage Pause, dann drei oder vier. Ich verlor meinen Rhythmus – nur um mich zu schonen", sagte Ribéry zurückblickend: "Dann zeigten die Untersuchungen, dass ich keinen Knorpel mehr hatte. Ich wurde in Österreich operiert. Die Operation verlief gut, mir wurde eine Platte eingesetzt."