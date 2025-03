Sepp-Herberger-Awards: Preise für FC Augsburg und Ioannidou

Die DFB-Stiftung Sepp Herberger zeichnet in diesem Jahr unter anderem den Bundesligisten FC Augsburg und die an ALS erkrankte frühere Nachwuchs-Nationalspielerin Irini Ioannidou bei den Sepp-Herberger-Awards aus. Die insgesamt elf Preise in fünf Kategorien werden am 31. März (20.15 Uhr/MagentaTV) in der VW-Autostadt in Wolfsburg verliehen und sind mit insgesamt 100.000 Euro dotiert.