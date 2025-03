Toni Kroos: "Mir war immer klar, dass ich der Beste bin"

Selbstbewusste Aussagen von Toni Kroos: Bei einer Veranstaltung der Privat-Hochschule von Real Madrid erklärte der 35-Jährige im Gespräch mit Klub-Legende Emilio Butragueno sein Erfolgsgeheimnis: „Ich habe keine Angst, zumindest im Fußball nicht. Ich habe großes Vertrauen in meine Qualitäten.“

Und weiter: „Ich erinnere mich an kein Spiel, in dem ich nervös geworden bin oder Zweifel bekommen habe. Ich hatte immer Lust, auf den Platz zu gehen.“

Zehn Jahre lang spielte Kroos für die Königlichen – ein Wechselbad der Gefühle, das man nur mit mentaler Stärke durchstehen könne. „Viele Titel geholt – aber es gab auch schwierige Monate. Und wenn du dann nicht stabil bist, beginnst du zu zweifeln. Bei so einem Klub zu zweifeln, ist sehr gefährlich. Ich hab in den zehn Jahren nicht eine Sekunde lang gezweifelt.“

Kroos: „Vielleicht ein paar Fehler, aber ...“

In Sachen selbstbewusste Aussagen war der Weltmeister von 2014 damit noch nicht fertig. „Vielleicht habe ich ein paar Fehler gemacht, aber mir war in all diesen Jahren immer klar, dass ich im Mittelfeld der Beste bin.“