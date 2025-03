Tuchel streicht England-Star vor Debüt aus dem Kader

SPORT1 17.03.2025 • 12:34 Uhr Thomas Tuchel verzichtet bei seinen ersten Spielen als englischer Nationaltrainer auf Cole Palmer. Nachnominiert wird ein Leistungsträger von Nottingham Forest.

Thomas Tuchel wird seine ersten beiden Länderspiele als englischer Nationaltrainer ohne Cole Palmer bestreiten müssen.

Der ehemalige Bayern-Trainer strich den Chelsea-Star vor den beiden WM-Qualifikationsspielen Englands gegen Albanien und Lettland aus dem Kader, für ihn rückt Morgan Gibbs-White von Nottingham Forest nach.

Palmer verletzte sich im Training

Palmer fehlt den Three Lions verletzungsbedingt, der 22-Jährige hatte sich vor dem Premier-League-Derby zwischen Chelsea und Arsenal (0:1) im Training verletzt. „Es ist ein Muskelproblem, also glaube ich nicht, dass er dabei sein wird“, deutete Blues-Cheftrainer Enzo Maresca am Sonntag bereits eine Abstinenz an.

Der Italiener stellte anschließend aber auch klar, dass er in Palmers Nicht-Nominierung nicht nur Negatives sehe. „Wir wünschen keinem Spieler eine Verletzung, aber in Coles Fall wird es ihm in diesem Moment körperlich und geistig etwas Ruhe verschaffen. Das könnte gut sein.“

Kritik an Tuchel-Entscheidung

Gibbs-White, der für Palmer in den englischen Kader nachrückt, spielt mit Nottingham Forest eine überragende Saison. Mit den Tricky Trees rangiert der 25-Jährige derzeit auf Platz drei in der Premier League, der offensive Mittelfeldspieler steuerte fünf Tore sowie sieben Vorlagen in 25 Ligaspielen bei.