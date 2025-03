"Unfassbar stolz": Emotionaler Diego-Abschied in Bremen

Der Brasilianer Diego ist im Bremer Weserstadion von 42.000 Fans von der Fußball-Bühne verabschiedet worden. Der inzwischen 40 Jahre alte Fan-Liebling, der von 2006 bis 2009 für Werder in der Bundesliga aufgelaufen war, zeigte sich nach seinem Abschiedsspiel emotional: "Es war nicht möglich, hier nicht zu weinen."

Das Abschiedsspiel bestritten eine Auswahl von Vereinslegenden, darunter Per Mertesacker, Ailton und Tim Borowski sowie Trainer Thomas Schaaf an der Seitenlinie, und die "Diego All-Stars": Unter der Leitung von Dieter Hecking spielten unter anderem der Portugiese Nani, der zweimalige Weltmeister Cafu (1994, 2002), Kevin-Prince Boateng und Diegos Sohn Davi.

Der Protagonist des Abends lief je eine Halbzeit für die Teams auf und schoss am Ende per Elfmeter das 6:5 für die "Werder Legenden".

"Diego hat in drei Jahren bei Werder Bremen so viele Spuren hinterlassen. Einen kleinen Teil dazu beizutragen macht mich unglaublich stolz", sagte Per Mertesacker. Nationalstürmer Niclas Füllkrug betonte: "Es war wirklich Wahnsinn und ein gelungener Abend für Diego und für alle, die dabei waren."