Fan stirbt bei Unfall: "Wir sind am Boden zerstört"

Der Unfalltod eines Anhänger der Glasgow Rangers vor dem Hinspiel im Achtelfinale der Europa League bei Fenerbahce Istanbul hat bei beiden Klubs große Bestürzung hervorgerufen. „Wir sind am Boden zerstört“, schrieb der schottische Fußball-Rekordmeister vor dem Spiel am Donnerstagabend bei X. Die türkischen Gastgeber sprachen der Familie des Fans sowie den Rangers „in tiefer Trauer“ ihr Beileid aus.

Wie die vom türkischen Fernsehsender SabahTV veröffentlichten Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen, war der Anhänger der Rangers in der Nacht zum Donnerstag an einem Fußgängerübergang über einen breiten Boulevard gerannt. Dabei wurde er von einem Fahrzeug erfasst und tödlich verletzt. Die britische Botschaft in Istanbul wollte zu dem Vorfall keine weiteren Angaben machen.