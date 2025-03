Sein Auftritt beim Beckenbauer Cup könnte für Ex-Bayern-Profi Rafinha ein übles Nachspiel haben. Der Brasilianer, der noch bis Ende des Jahres bei Zweitligist Coritiba FC unter Vertrag steht, nahm wohl ohne Erlaubnis seines Vereins am Turnier teil.

Aufgrund seiner Reise nach München verpasste der 39-Jährige ein Testspiel von Coritiba am Sonntag. Diesen Trip hatte der Klub grundsätzlich genehmigt, da Rafinha in der bayerischen Landeshauptstadt einen Gerichtstermin wahrnehmen wollte.

Dass der Rechtsverteidiger dann aber noch montags am Kleinfeld-Turnier im SAP Garden mitwirken würde, war im Vorfeld augenscheinlich nicht abgesprochen worden.

„Das war falsch“: Rafinha bezieht Stellung

In den sozialen Medien bezog Rafinha Stellung und zeigte sich reumütig: „Ich weiß, dass das, was ich getan habe, falsch war und übernehme die Verantwortung dafür.“ Er habe sich „spontan“ entschieden, die vor Monaten erhaltene Einladung des Rekordmeisters wahrzunehmen.

Rafinhas Auftritt beim Beckenbauer Cup löste in seiner Heimat großes Aufsehen aus, was den ehemaligen Nationalspieler nicht überraschte: „Bayern München ist weltweit in den Nachrichten. Ich wollte nie etwas verstecken, das ohnehin jeder sehen würde.“