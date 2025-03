Wo beim FC Bayern und dem BVB das Geld besonders sprudelt

Der Bilanzbericht, der SPORT1 vorliegt, zeigt auch, wo die Bundesliga im internationalen Finanzvergleich steht: Sie belegte mit 3,619 Milliarden Euro Umsatz den dritten Platz im Ranking der Ligen, vor ihnen lag nur die englische Premier League und die spanische La Liga. Das liegt auch daran, dass dort 20 Vereine spielen, schaut man sich den Schnitt an (201 Millionen pro Team), liegt die Bundesliga sogar vor Spanien.

Wenig überraschend befindet sich in Deutschland der FC Bayern an der Spitze. Im internationalen Vergleich liegt der Rekordmeister mit 765 Millionen Euro auf Rang fünf. Mit dem BVB (11., 519 Mio. Euro) und Bayer Leverkusen (17., 352 Mio. Euro), die national auf die Bayern folgen, hat die Bundesliga gleich drei deutsche Vertreter in den Top-20 der einzelnen Vereine.