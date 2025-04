Mit Rekord! MSV Duisburg macht Aufstieg perfekt

Der MSV Duisburg hat vor einer Rekord-Kulisse auch die letzten Zweifel am Aufstieg in die 3. Liga beseitigt. Die Zebras gewannen am Freitag bei Borussia Mönchengladbach II mit 1:0 (1:0), damit ist die direkte Rückkehr in den Profifußball endgültig perfekt.