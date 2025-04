Aufstiegskracher: Frauen-Revierderby lockt Rekordkulisse an

Der vierte Aufstieg in Folge wäre ein „Schritt auf unserer längeren Reise in Richtung Bundesliga“, wie Schlenker erklärte. Die BVB-Ambitionen untermauerte unlängst auch der Trainer-Coup: In der kommenden Saison übernimmt der erfahrene Markus Högner, der derzeit noch die SGS Essen in der Bundesliga trainiert, die Dortmunderinnen. Das Ziel ist klar, betonte Schlenker: „Wir wollen den Frauen- und Mädchenfußball auf ein ähnliches Level heben wie den Männerfußball.“