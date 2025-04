Bewegende Trauerfeier für DFB-Idol: "Sie wird sehr fehlen"

Langjährige Wegbegleiterinnen würdigten die frühere Nationalspielerin bei der Trauerfeier in Frankfurt als "besonderen Menschen" mit "großen Ideen".

Langjährige Wegbegleiterinnen würdigten die frühere Nationalspielerin bei der Trauerfeier in Frankfurt als "besonderen Menschen" mit "großen Ideen".

500 Gäste aus Sport und Gesellschaft sowie Fans gedachten der langjährigen DFB-Funktionärin am Freitag im Frankfurter Stadion am Brentanobad. Fitschen war am 15. März nach langer und schwerer Krebserkrankung im Alter von 56 Jahren verstorben.