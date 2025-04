Burgstallers emotionales Comeback: "Es war schön"

Guido Burgstaller wurde brutal zusammengeschlagen, erlitt einen Schädelbasisbruch, doch schon knapp vier Monate nach dem tätlichen Angriff steht der frühere Bundesliga-Profi wieder auf dem Platz. In der Conference League feierte der Stürmer von Rapid Wien am Donnerstagabend sein Comeback, beim Viertelfinal-Hinspiel in Schweden bei Djurgardens IF wurde Burgstaller in der 85. Minute eingewechselt.