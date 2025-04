Uerdingen-Knall hat weitere Konsequenzen

Der MSV Duisburg steht vorzeitig als Rückkehrer in die 3. Liga fest. Das „Endspiel“ bei Gladbach II am Freitag wird damit zum Schaulaufen.

Der frühere deutsche Fußball-Vizemeister MSV Duisburg steht vorzeitig als Rückkehrer in die 3. Liga fest. Durch den Rückzug des KFC Uerdingen am Dienstag ist den „Zebras“ der Aufstiegsplatz in der Regionalliga West nicht mehr zu nehmen.