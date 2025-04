Erstmals seit vier Jahren kein deutscher Klub im Halbfinale

Nach dem 0:1 von Eintracht Frankfurt steht fest: Die Saison im Europapokal ist für die deutschen Teams so früh wie selten beendet.

In Eintracht Frankfurt hat sich auch der letzte deutsche Klub aus dem internationalen Geschäft verabschiedet, damit findet das Europapokal-Halbfinale erstmals seit vier Jahren ohne deutsche Beteiligung statt. In der vergangenen Saison hatten in Bayern München, Borussia Dortmund (beide Champions League) und Bayer Leverkusen (Europa League) noch drei Klubs das Semifinale erreicht.