Horror-Abend für Onana: "Einfach nur lächerlich"

United-Keeper André Onana hat einen fatalen Abend in Lyon erlebt. Der 29-Jährige sah beim 2:2-Unentschieden im Europa-League-Viertelfinale gegen Olympique bei beiden Gegentoren schlecht aus - und erntete Spott in Englands Presse.

„Onana frisst seine eigenen Wörter. Er macht ZWEI Fehler und United kassiert in der 95. Minute den Ausgleich“, schrieb die Daily Mail am Donnerstagabend.

Hintergrund: Der Torhüter hatte vor dem Spiel eine deutliche Ansage in Richtung des Gegners gemacht, Lyons Mittelfeldakteur Nemanja Matic - selbst früher bei ManUnited aktiv - konterte und bezeichnete Onana als „einen der schlechtesten Torhüter in der Geschichte von Manchester United“.

Vor dem Spiel buhten die Lyon-Fans Onanan aus, der Kameruner ließ sich zunächst nichts anmerken - ehe er in der Partie zweimal weniger gut aussah.

„Oh No-na! André Onana leistet sich schockierende Schnitzer, nachdem er beim Aufwärmen wegen des Matic-Streits ausgebuht und beleidigt wurde“, schrieb The Sun.

Harry Bamforth, Journalist der Daily Mail, kommentierte: „Ein Fehler ist schon schlimm genug, nach allem, was im Vorfeld gesagt wurde, aber zwei? Das ist einfach nur lächerlich. Vielleicht war Nemanja Matic ja noch nett, als er Onana als einen der schlechtesten Torhüter in der Geschichte von United bezeichnete.“

United-Trainer Rúben Amorim nahm seinen Spieler indes in Schutz: „Wenn ein Spieler einen Fehler macht, macht die ganze Mannschaft einen Fehler, also machen wir so weiter.“