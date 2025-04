Ex-Bundesliga-Profis in Schlägerei verwickelt - mit Folgen

Demnach krachte es am Ende einer Trainingseinheit zwischen dem früheren Wolfsburger Renato Steffen und dem ehemalige BVB -Akteur Antonios Papadopoulos. Die Verantwortlichen beestätigten den Zoff auf RSI -Anfrage, wollten ihn aber nicht weiter kommentieren. So habe man die Angelegenheit intern geregelt und die Situation zwischen den Spielern sei ebenfalls bereinigt.

Zunächst gerieten beide nur in Form eines Wortgefechts aneinander, dies artete dem Bericht zufolge aber in Ohrfeigen und einer Schlägerei aus. Trainer Mattia Croci-Torti musste in der Folge persönlich eingreifen, um die beiden zu trennen und zu beruhigen.