Freigang über Konkurrenzkampf: "Denke nicht darüber nach"

Im Nations-League-Rückspiel gegen Schottland bietet sich am Dienstag (ab 17.45 Uhr im LIVETICKER) in Wolfsburg die nächste Gelegenheit für Freigang, ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen.

Freigang bleibt trotz Konkurrenzkampf gelassen

Am vergangenen Freitag war die 27-Jährige beim 4:0 (2:0) gegen den Underdog erst in der Schlussphase für Linda Dallmann eingewechselt worden. Bei den Partien in den Niederlanden (2:2) und gegen Österreich (4:1) hatte Freigang zum Start ins EM-Jahr jeweils von Beginn an auf dem Platz gestanden.