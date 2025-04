Gosens mit Florenz im Halbfinale der Conference League

AC Florenz zieht souverän ins Halbfinale der Conference League ein. Gegner im Kampf um die dritte Finalteilnahme in Folge wird Betis Sevilla.

Dem Serie-A-Klub reichte gegen den slowenischen Meister NK Celje im eigenen Stadion ein 2:2 (1:0), das Hinspiel hatte Florenz 2:1 gewonnen. Gegner im Kampf um die dritte Finalteilnahme in Folge wird Betis Sevilla, das den polnischen Meister Jagiellonia Bialystok ausschaltete.

Auch ohne den in der 81. Minute eingewechselten Gosens war Florenz zunächst die bestimmende Mannschaft, der schon im Hinspiel erfolgreiche Rolando Mandragora (37.) erzielte das 1:0. Celje schaffte durch Aljosa Matko (54.) und Klemen Nemanic (65.) zwar die Wende, doch das 2:2 durch Moise Kean (67.) verhinderte eine Verlängerung.

Florenz will Europapokal-Fluch brechen

Am 1. und 8. Mai geht es nun gegen Betis. Den Spaniern genügte in Polen ein 1:1 (0:0), um erstmals in der Vereinsgeschichte ein Europapokal-Halbfinale zu erreichen. Das Hinspiel hatte Sevilla 2:0 gewonnen.