Götze fällt vorerst aus

Götze hatte sich kurz nach Spielbeginn nach einem Zweikampf an den rechten Oberschenkel gegriffen und musste bereits in der 17. Minute ausgewechselt werden.

Frankfurt kämpft in der Bundesliga um die Qualifikation zur Champions League. Vor dem 30. Spieltag, an dem die Eintracht am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) beim FC Augsburg antritt, sind die Hessen Dritter mit fünf Punkten Vorsprung auf Platz fünf.