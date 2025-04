Klinikbesuch: Kroos beschenkt Kinder

Der Weltmeister von 2014 engagiert sich in Münster.

Der Weltmeister von 2014 engagiert sich in Münster.

Toni Kroos lässt Kinderherzen auch nach dem Ende seiner Fußballkarriere höher schlagen. Der Weltmeister von 2014 besuchte die kinderneurologische Frührehabilitation im Clemenshospital Münster, die er mit seiner Stiftung seit 2021 unterstützt. Auf der Station sprach Kroos mit Eltern, lachte mit Kindern am Krankenbett und im Therapieraum und verteilte Spielsachen an die schwer kranken Patientinnen und Patienten.

"Meinen Kindern zu Hause, meiner Frau und mir geht es glücklicherweise sehr gut, aber es gibt viele, bei denen es nicht so ist. Da muss man einfach helfen", sagte er und betonte: "Dafür habe ich meine Stiftung gegründet." Momente wie jene in Münster "bedeuten mir sehr viel".

Insgesamt traf Kroos an dem Tag rund 25 Kinder und ihre Familien. Seine Stiftung hat zahlreiche Projekte im Clemenshospital finanziell unterstützt, Veranstaltungen für Kinder und ihre Familien organisiert und setzt sich mit Einzelfallhilfen auch nach der stationären Behandlung nachhaltig für schwer kranke Kinder und Jugendliche ein.

Während seines zweistündigen Besuchs schaute sich der frühere Nationalspieler auch das Pelikanhaus an, das seine Stiftung mit insgesamt 400.000 Euro gefördert hat. Dort finden Eltern und Geschwister der erkrankten Kinder in direkter Nachbarschaft zum Clemenshospital ein Zuhause auf Zeit. Kroos sprach von einer "echten Entlastung für die Familien". Weitere Projekte sind in Planung.