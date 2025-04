Kurioses Scouting: Düren sucht neue Spieler in Probetraining

SID 04.04.2025 • 12:27 Uhr Nach seiner Insolvenz-Anmeldung braucht der Regionalligist neue Spieler, weil die eigentliche Mannschaft gekündigt hat.

Scouting neu gedacht: Der Regionalligist 1. FC Düren geht für die Kaderplanung nach seiner Insolvenz-Anmeldung einen kuriosen Weg. Wie der Tabellenneunte der West-Staffel am Freitag mitteilte, veranstaltet er am Dienstag ein öffentliches Probetraining, um eine neue Mannschaft zu bilden. "Diese einzigartige Chance richtet sich an talentierte Spieler, die mindestens sechs Monate nicht aktiv im Spielbetrieb standen und jetzt den Sprung auf die große Bühne wagen möchten", hieß es in einer Vereinsmitteilung.

Der Klub aus Nordrhein-Westfalen braucht dringend ein neues Team. Erst am Montag hatten Trainer Kristopher Fetz und die Spieler wegen der Insolvenzanmeldung gekündigt.

Regionalligist braucht Spieler

Um am Probetraining teilzunehmen, müssen die Spieler zwischen 16 und 35 Jahren alt sein. Initiator ist neben dem Verein der Fußball-Influencer Bilal Kamarieh. Bei Instagram folgen ihm 179.000 Menschen, zudem spielt er in der Icon League. Kamarieh verspricht: "Wer überzeugt, bekommt die Chance, direkt in der Regionalliga West aufzulaufen!"