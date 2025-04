Mats Hummels: Der Letzte seiner Art

Mats Hummels hängt die Fußballschuhe am Ende der Saison an den Nagel. Nicht nur sportlich hört damit einer der ganz Großen auf. Hummels prägt eine Art, die es heutzutage kaum mehr gibt. Ein Kommentar.

Millimetergenaue Pässe mit dem Außenrist, die perfekte Grätsche oder einfach nur sein stets selbstbewusstes Auftreten. Der Fußballer Mats Hummels weckt in jedem Beobachter wohl andere Bilder und Emotionen.

Hummels mit hochemotionalen Abschieds-Video

Es sind viereinhalb Minuten, die die Karriere des Mats Hummels nochmal in Bilder vorbeilaufen lassen. Für den ein oder anderen Fußballfan dürfte dieses Video zu seinem Karriereende annähernd so emotional gewesen sein wie für ihn selbst - Gänsehaut vorprogrammiert.

Für weitere Ausschnitte wird er auf dem Rasen ab Sommer nicht mehr sorgen. Doch die Bilder sind für die Ewigkeit – wie die der Feier 2014 in Berlin mit Kramer, Schweinsteiger, Kroos, Großkreutz, Klose, Götze, Hummels und Co. in Berlin, als sie den Fans den WM-Pokal präsentierten.