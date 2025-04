Matthäus verlängert als Experte bei Sky

Experte Lothar Matthäus geht beim TV-Sender Sky in seine 14. Saison. Der deutsche Rekordnationalspieler und der Medienkonzern aus Unterföhring verlängerten ihre Partnerschaft auf unbestimmte Zeit, Matthäus werde „auch in den kommenden Jahren für Sky Sport tätig sein“, hieß es in einer Mitteilung am Samstag.

"Sky Sport ist für mich der Premium-Partner, wenn es um die Fußball-Bundesliga geht. Deshalb freue ich mich darüber, auch in Zukunft mit diesem großartigen Team zusammen arbeiten zu können", sagte Matthäus, der seit 2012 für den Sender tätig ist. Der 64-Jährige betreut unter anderem die Topspiele am Samstagabend als Experte und Co-Kommentator. Der ehemalige Weltfußballer wird zudem weiterhin regelmäßig als Gast bei Sky90 zu sehen sein und seine wöchentliche Kolumne auf skysport.de fortsetzen, hieß es.

"Ob als Spieler oder am Mikrofon: Lothar Matthäus ist eine der größten Persönlichkeiten des Weltfußballs. Wir sind stolz darauf, dass er weiterhin ein wichtiger Teil unseres Teams und unser Mann für die besten Spiele der Bundesliga bleibt", sagte Alexander Rösner, Chefredakteur von Sky Sport: "Bei Sky Sport dürfen sich Fans auch in Zukunft auf seine klaren Analysen, seine direkten Worte und seine Begeisterung und Liebe für den Fußball freuen."

Sky verliert ab der kommenden Saison die Übertragungsrechte an der Konferenz am Samstagnachmittag, diese wird in den vier Spielzeiten von 2025/26 bis 2028/29 bei DAZN zu sehen sein. Sky zeigt die Einzelspiele am Freitag und Samstag, DAZN überträgt neben der Konferenz auch die Spiele am Sonntag.