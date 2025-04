"Mindestens fünf Millionen verzockt!" Irres Kruse-Geständnis

Die Poker-Leidenschaft von Max Kruse hat ein gewaltiges Loch in seinen Geldbeutel gerissen. „Ich will gar nicht darüber nachdenken, wie viel Geld ich schon beim Poker verzockt habe. Wenn ich was sagen müsste, dann sind es mindestens fünf Millionen Euro“, erzählte der 38-Jährige im Podcast Life Trash & Rap der beiden Hip-Hopper Massiv und Ali Bumaye. Kruse ließ die beiden Hosts mit dieser Aussage ungläubig zurück.