Nach Karriereende: Brych will mit Hoyzer sprechen

Der promovierte Jurist aus München bereitet sich in der Regel akribisch auf seine Einsätze vor. "Nicht wie gewohnt" ging Brych in eine Partie, die ihm 2018 womöglich das WM-Finale in Russland kostete und ihn "in eine tiefe Krise stürzte".

Für seinen letzten Auftritt am 34. Bundesliga-Spieltag wünscht sich der sechsmalige DFB-Schiedsrichter des Jahres eine "Partie, in der es um nichts mehr geht. Denn ich will sie einfach nur genießen." Brych leitete seit 2004 bislang 356 Spiele in der Bundesliga und kam neben der WM in Russland auch 2014 in Brasilien zum Einsatz.