Nations League: DFB-Team bezieht "Home Ground"

SID 11.04.2025 • 15:51 Uhr Die Nationalmannschaft wohnt auch während des Final Four in Herzogenaurach.

Mit dem richtigen EM-Gefühl zum Titel in der Nations League: Die deutsche Nationalmannschaft bezieht auch zum Final Four der Nationenliga wieder ihr EURO-Quartier bei Partner adidas in Herzogenaurach. Das bestätigte der DFB am Freitag.

Demnach schlägt die Auswahl von Julian Nagelsmann am 30. Mai einen Tag vor dem Champions-League-Finale in München ihr Base Camp in Franken auf. Am 4. Juni (20.45 Uhr) steigt ebenfalls in München das Halbfinale der Nations League gegen Portugal. Am 8. Juni (20.45 Uhr) findet das Finale in der Allianz Arena statt.

Zweite Heimat für DFB-Team

Im zweiten Duell der Vorschlussrunde treffen am 5. Juni (20.45 Uhr) in Stuttgart Europameister Spanien und Vize-Weltmeister Frankreich aufeinander. Die Schwaben-Metropole beherbergt am Finaltag auch das Spiel um Platz drei (15.00 Uhr).