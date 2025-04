Netzer über Beckenbauer: "Fragte nach Nahtod-Erfahrungen"

Netzer selbst musste sich bei seiner Operation sechs Bypässe legen lassen. Die Nacht nach dem Eingriff habe er in besonderer Klarheit auf der Intensivstation erlebt - aber auch in völliger Einsamkeit. "Da hing eine Uhr an der Wand, und ich habe den Sekundenzeiger mit den Augen verfolgt, die ganze Nacht lang", erinnerte sich Netzer: "Ich war gedanklich noch nie so klar wie in diesen Stunden. Am nächsten Morgen war alles weg. Komplett gelöscht. Das bedauere ich bis heute."