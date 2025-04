Regionalliga-Reform? Neuendorf und Nordost-Klubs im Austausch

Eine Initiative der Nordost-Regionalligisten fordert eine Aufstiegsreform. Am Donnerstag gibt es einen Austausch mit der DFB-Führung.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf und DFB-Geschäftsführer Spielbetrieb Manuel Hartmann haben sich am Gründonnerstag zu einem zweistündigen Austausch mit Vereinsvertretern der Regionalliga Nordost getroffen.

Am Campus des Deutschen Fußball-Bundes war dabei eine mögliche Regionalliga-Reform wegen der für einige Vereine nicht zufriedenstellenden Aufstiegsregelung Thema. Die Vereine aus der Regionalliga Nordost hatten Anfang Februar die Initiative „Aufstiegsreform 2025“ ins Leben gerufen.

„Es ist richtig und wichtig, dass wir gemeinsam in den persönlichen Dialog eingestiegen sind“, sagte Neuendorf: „Die Unzufriedenheit mit Blick auf die Aufstiegsregelung von den Regionalligen in die 3. Liga kann ich nachvollziehen. Für mich ist allerdings klar, dass sich die 3. Liga in ihrer jetzigen Struktur sehr gut entwickelt hat und daher unverändert bleiben muss.“ Der DFB werde bei einer möglichen Regionalliga-Reform „als Vermittler“ bereitstehen.