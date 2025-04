Besondere Ehre für Rummenigge: "Ich fühle mich sehr stolz"

Karl-Heinz Rummenigge ist zum Ehrenmitglied der Europäischen Fußball-Union (UEFA) ernannt worden. Auf Vorschlag des UEFA-Präsidenten Aleksander Ceferin erhielt der 69-Jährige im Rahmen des Kongresses in Belgrad eine der höchsten Auszeichnungen des Dachverbandes.

Rummenigge stolz und glücklich: „Dank Fußball hatte ich ein sehr schönes Leben“

„Ich fühle mich sehr stolz, geehrt, dankbar und glücklich“, sagte Rummenigge auf dem Podium im Sava Congress Centar: „Es ist eine lange Zeit her, als ich im Fußball begonnen habe. Dank Fußball hatte ich ein sehr schönes Leben. Ich will die Gelegenheit nutzen, um dem Fußball danke zu sagen.“ Er habe eine Menge „fürs Leben gelernt und Freundschaften geschlossen“. Es sei ihm „eine Ehre“ gewesen, dem Fußball in der „bestmöglichen Form zu dienen“.