Schult über Fußball-Mamas: Topklubs wollten mich nicht mehr

Die ehemalige Nationaltorhüterin Almuth Schult hat den Umgang mit Müttern im europäischen Profifußball kritisiert. „Ich habe das Gefühl, dass es in Europa immer noch nicht Normalität ist, als Fußballerin Kinder zu haben. Ob das Klubs zugeben oder nicht, aber das ist einfach mein subjektiver Eindruck“, sagte Schult im kicker -Interview.

Nach ihrem Engagement bei Kansas City Current in der US-Profiliga NWSL im vergangenen Jahr hatte die 34-Jährige geplant, ihre Laufbahn fortzusetzen.

Schult: Klubs fürchten Widrigkeiten mit Müttern

Sie habe Angebote von Spitzenvereinen bekommen, „die mich als Nummer drei holen wollten.“ Ein offener Konkurrenzkampf sei so nicht gegeben gewesen. Aus ihrer Erfahrung befürchteten Vereine „Widrigkeiten und Schwierigkeiten“ mit Müttern, sagte Schult und erklärte: „Meine Karriere wäre in den letzten Jahren vermutlich anders verlaufen, wenn ich die gleiche Unterstützung wie zuletzt in den USA bekommen hätte.“