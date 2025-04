Trauer um eine Trainer-Legende: Werner Lorant ist tot

Lorant sei am Sonntagmittag in einem Krankenhaus im oberbayerischen Wasserburg verstorben, nachdem er seit eineinhalb Jahren eine schwere Krankheit durchlebte. Zuletzt lebte er in einem Seniorenheim.

„Der Fußball war sein Ein und Alles. Als er den Fußball nicht mehr hatte, ging es ihm nicht mehr so gut. Die Löwen hat er geliebt. Das war sein Herzensverein“, sagte Feierabend weiter. Ex-Keeper Michael Hofmann teilte dem Fanportal mit: „Ich muss das für mich sacken lassen. Ich habe Lorant sehr viel zu verdanken. Besonders am 18. April 1998. Er hat mir zu meinem Bundesliga-Debüt verholfen. Lorant war Mister Sechzig.“

Von 1992 bis 2001 trainierte Lorant die TSV 1860 München und prägte gemeinsam mit Präsident Karl-Heinz Wildmoser eine Ära. Innerhalb von zwei Jahren führte er die Löwen in die Bundesliga und 1997 dank Platz sieben sogar in die UEFA-Cup-Qualifikation. Der größte Erfolg in der Löwen-Vereinsgeschichte gelang 2000 mit Rang vier in der Liga. In der Qualifikation zur Champions League scheiterte das Team an Leeds United.