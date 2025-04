BVB-Boss Watzke erneut gewählt

Hans-Joachim Watzke ist erneut ins Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union gewählt worden. Der BVB-Boss erhält beim Kongress in Belgrad unter den elf Bewerbern die nötigen Stimmen für eine vierjährige Amtszeit.

Hans-Joachim Watzke ist erneut ins Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union gewählt worden. Der BVB-Boss erhält beim Kongress in Belgrad unter den elf Bewerbern die nötigen Stimmen für eine vierjährige Amtszeit.

Hans-Joachim Watzke ist erneut ins Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union (UEFA) gewählt worden. Der DFB-Vizepräsident erhielt beim UEFA-Kongress in Belgrad am Donnerstag unter den elf Bewerbern die nötigen Stimmen für eine vierjährige Amtszeit. In der serbischen Hauptstadt wurden zehn Posten im Entscheidungsgremium der UEFA neu vergeben.