Ein Fluch, der bis heute allgegenwärtig ist

Benfica Lissabon gehörte in den 1960er-Jahren zu den besten Teams Europas. Doch dann wurde der Verein “verflucht” - und gewinnt bis heute international nichts mehr.

Benfica Lissabon gehörte in den 1960er-Jahren zu den besten Teams Europas. Doch dann wurde der Verein “verflucht” - und gewinnt bis heute international nichts mehr.

Allein das Ergebnis, über das Benfica Lissabon am 2. Mai 1962 jubelte, hätte nicht besser sein können. Mit 5:3 gewannen die Portugiesen ein spektakuläres Finale im Europapokal der Landesmeister gegen Real Madrid und setzten sich damit zum zweiten Mal in Folge die Krone dieses Wettbewerbs auf.

Doch was am Abend danach geschah, hatte Folgen, die niemand kommen sah - und auch kaum zu glauben sind.

Denn an jenem Tag vor 63 Jahren, als die langjährige Vorherrschaft der Königlichen aus Madrid gerade gebrochen war, “verfluchte” der damalige Trainer Béla Guttmann den ganzen Verein.

Anfangs wurde der Ungar, ein in Budapest geborener Jude, von dem bis heute nicht bekannt ist, wie er den Holocaust überlebte, dafür noch belächelt. Doch das Lachen ist den Benfica-Fans längst vergangen.

Dem „Fluch” vorausgegangen war ein Streit zwischen der Klubführung und Guttmann. Unmittelbar nach dem Endspiel suchte er die Vereinsspitze von Benfica in der Ehrenloge des Amsterdamer Olympiastadions auf. Dort sollen ihm die Verantwortlichen jedoch eine Gehaltserhöhung oder bereits zugesagte Prämien verweigert haben.

“100 Jahre keinen Europapokal!”

„Nem em 100 anos o Benfica sera campeao europeu novamente“ - in 100 Jahren werde Benfica keinen Europapokal mehr gewinnen, polterte Guttmann, dessen wohl größter Coup die Entdeckung eines gewissen Eusébio war.

Allerdings ging es schon bald bergab. Mit Guttmann, der es als Cheftrainer in Uruguay, Griechenland, Österreich und Portugal noch einmal versuchte und scheiterte. Aber auch mit Benfica, was die Ergebnisse auf der internationalen Bühne betraf.

1963 schaffte es der Klub erneut bis ins Finale des Landesmeister-Pokals, hatte dann aber nicht mehr das Glück auf seiner Seite. 1965 und 1969 folgten zwei weitere Niederlagen in Endspielen des gleichen Wettbewerbs. Aus Freude wurde rasch Verzweiflung.

Hatte die Trainerikone seinen Ex-Verein tatsächlich verhext? Fast schien es so. Wie es in Gutmanns Verwünschung hieß, gewann Benfica international plötzlich nichts mehr. Und so wollten alle den Fluch brechen.