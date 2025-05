Ancelotti-Rückkehr zu Real schon beschlossen?

Die offizielle Nachricht, dass Carlo Ancelotti Real Madrid verlassen und neuer Trainer der brasilianischen Nationalelf wird, ist erst wenige Tage alt. Trotzdem reißen die Gerüchte um seine Zukunft nicht ab. Denn bereits jetzt kursieren Meldungen, denen zufolge es in absehbarer Zeit zu einer Wiedervereinigung des 65-Jährigen mit den Königlichen kommen soll.

Wie die spanische Zeitung Marca berichtet, haben sowohl der Trainer als auch der Verein eine erneute Zusammenarbeit nicht ausgeschlossen - im Gegenteil. Das Blatt schreibt sogar von einem „Versprechen” des Italieners, nach Beendigung seines Engagements in Brasilien wieder nach Madrid zu kommen. Welche Funktion er dann übernehmen würde, stehe allerdings nicht fest.

“Möglichkeit einer Rückkehr steht völlig offen“

„Es ist noch nicht klar, welche Rolle Ancelotti spielen wird, wenn er wieder mit Real Madrid zusammenarbeitet, aber die Möglichkeit einer Rückkehr steht völlig offen“, schrieb die Marca. Gut möglich also, dass Ancelottis Ende der zweiten Amtszeit am 25. Mai kein endgültiger Abschied aus der spanischen Hauptstadt ist. Die Mannschaft und der Trainer bräuchten, so heißt es, lediglich eine Verschnaufpause voneinander.