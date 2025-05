Bayern-Supertalent zaubert bei Drama-Sieg

Die Bayern-Junioren feiern einen Drama-Sieg im Kampf um die Meisterschaft. Supertalent Wisdom Mike trifft tief in der Nachspielzeit.

Supertalent Wisdom Mike hatte die Hausherren nach einer knappen halben Stunde in Führung gebracht (28.). Der 16-Jährige spielt seit 2022 in der Münchner Jugend, stand in dieser Saison auch schon im Kader der Profis.